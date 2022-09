Nota de 7 de setembro dos EUA muda de tom ao citar “compromisso” democrático

A nota dos EUA em comemoração ao Dia da Independência no Brasil enfatiza que os dois países têm o “compromisso” de apoiar a democracia. É uma mudança. Nas declarações dos governos Barack Obama e Donald Trump, a democracia apareceu, na maioria das vezes, como uma “prioridade” ou um “valor” dos países. A ideia de compromisso foi citada em outras duas ocasiões desde 2009, mas em nenhuma delas como tema principal.

Em 2019, no governo Trump, o “compromisso” com a democracia apareceu no meio de um texto longo e elogioso ao Brasil divulgado por Mike Pompeo. O diplomata disse que Brasil e EUA tinham expandido naquele ano as relações em uma série de áreas, inclusive no compromisso em promover “a democracia no hemisfério”. No governo Trump, isso significava pressionar a mudança de governo na Venezuela. Dez anos antes, no primeiro ano de governo Obama, Hillary Clinton afirmou que Brasil e EUA estavam unidos por valores compartilhados, como o compromisso democrático.

Desde que o presidente Joe Biden tomou posse, a mensagem ao Brasil é sucinta e bem menos calorosa do que a de seus antecessores. Não há, por exemplo, nenhuma menção ao encontro entre os presidentes, em abril deste ano. Em outras ocasiões, encontros presidenciais e viagens ao Brasil eram mencionadas no texto para indicar a proximidade entre os países.