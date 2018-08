Nos Estados, Centrão é Lula, Bolsonaro e Ciro

Responsável pela indicação da senadora Ana Amélia para vice de Geraldo Alckmin, o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, liberou o partido para apoiar quem quiser na eleição presidencial. Ele mesmo já tem sua foto estampada em cartazes ao lado do ex-presidente Lula, pré-candidato do PT ao Planalto, e do governador Wellington Dias (PT), que concorre à reeleição. O presidente nacional do DEM, ACM Neto, liberou os diretórios de Goiás, Ceará e Rio Grande do Sul para apoiar Alvaro Dias, Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, respectivamente.

Amor livre. O PR, de Valdemar Costa Neto, apesar de fechado com Alckmin, também liberou seus candidatos nos Estados para apoiar outros nomes. Na Bahia, o candidato do DEM ao Senado, Irmão Lázaro, apoia Jair Bolsonaro.

Lógica. A traição a Alckmin faz parte da estratégia do Centrão para eleger o máximo de congressistas. Se o tucano perder a eleição, qualquer que seja o próximo presidente terá de negociar com o grupo devido a sua força congressual.

Veto. Em Brasília, o candidato do DEM ao governo, Alberto Fraga, não recebeu autorização para apoiar Bolsonaro. Ele só conseguiu aliar-se ao PSDB mediante o compromisso de dar palanque a Alckmin.

Qual a música. O jingle de Meirelles causou dor de cotovelo nos oponentes. Alckmin foi no clássico “sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor”. A campanha do candidato do PSDB diz que o dele ainda não está pronto. “Aguardem”, diz um tucano.

Mão na massa. O presidente Temer agiu pessoalmente para evitar que o Centrão apoiasse Ciro Gomes ao Planalto. Ele chegou a telefonar para Rodrigo Maia para dizer que o pedetista iria trair os partidos do grupo. Maia nega. O Planalto informou que não vai comentar.

Carimbo. Eduardo Paes não quis Luiz Antônio Teixeira (PP) de vice na sua chapa ao governo do Rio. Ex-secretário de Saúde de Luiz Fernando Pezão, Teixeira atrapalha os planos do ex-prefeito de se distanciar de Sérgio Cabral.

Deu ruim. O MP-SP pediu ressarcimento de R$ 1,3 milhão de convênio entre o Serviço Funerário do Município e a PUC-SP.

Lupa. O acordo, para melhorar o atendimento no Cemitério da Consolação e catalogar as obras de arte, foi firmado na gestão do petista Fernando Haddad, na Secretaria do ex-deputado estadual Simão Pedro (PT).

Com a palavra. A PUC disse que a acusação é baseada em lei que não se aplica a convênios com municípios. A Prefeitura disse que tomará as medidas cabíveis. Pedro negou irregularidades e disse que não foi ouvido.

CLICK. O presidente do MDB-RO, Tomás Correia, deu um tapa no ex-chefe da Casa Civil de Confúcio Moura, Emerson Castro, na convenção. Procurado, Correia não atendeu.

Divisão de tarefas. Paulo Rabello de Castro vai rodar Minas Geras e Mato Grosso pedindo votos para o presidenciável do Podemos, Alvaro Dias. Ele compõe a chapa como vice.

Passando o bastão. A transição Cármen Lúcia-Dias Toffoli na presidência do Supremo Tribunal Federal deve ser melhor do que há dois anos. Cármen e Ricardo Lewandowski, seu antecessor, não se bicam, mas ela se relaciona bem com Toffoli.

A SEMANA

Segunda-feira, 6

Termina o prazo para que partidos registrem chapas no TSE

Os partidos devem oficializar nomes dos candidatos a vice até 24 horas depois do prazo das convenções, em 6 agosto.

Quarta-feira, 8

STF discute inclusão de reajuste em proposta orçamentária

Os ministros do STF decidem em sessão administrativa se incluem reajuste na proposta orçamentária do ano de 2019.

