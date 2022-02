Nos bastidores do TCU, apostas são em avanço da privatização da Eletrobras com placar folgado

A privatização da Eletrobras deve avançar com ampla maioria no Tribunal de Contas da União (TCU). A primeira etapa do processo será julgada em sessão plenária nesta terça-feira, 15, às 16 horas. As apostas indicam vitória do voto do relator, Aroldo Cedraz contra o voto-vista de Vital do Rêgo, por 7 a 1 ou no máximo, 6 a 2. A avaliação é a de que as sugestões propostas por Cedraz não devem inviabilizar a privatização.

O problema é que o TCU ainda terá de dar aval a uma segunda etapa do processo, que diz respeito à modelagem da capitalização, ao processo de privatização em si e ao preço mínimo da ação na oferta pública que reduzirá a fatia da União na empresa.

Ainda assim, o governo corre contra o tempo para concluir a oferta de ações até maio.

A previsão é realizar a assembleia para aprovar as condições da privatização em 22 de fevereiro.