Nordeste terá indicador próprio para reabertura

O Consórcio Científico do Nordeste vai lançar um indicador para guiar municípios da região a uma reabertura mais segura, uma vez que cada cidade se encontra num diferente estágio da covid-19. O “score” será calculado com base numa matriz de avaliação de risco, para orientar os gestores do lockdown à reabertura. Serão levados em consideração onze itens de análise, entre eles: ocupação de leitos hospitalares, índice de isolamento, índice do fluxo intermunicipal e rodoviário e porcentagem de detecção do vírus em testes aplicados.

Cada um… O pano de fundo para a criação do índice próprio do Nordeste são os constantes desentendimentos com o governo federal, que já está no terceiro ministro da Saúde durante a pandemia.

…por si. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Nordeste tinha 156 mil casos confirmados e 8,3 mil mortos até esta quinta-feira.

Ajuda. O modelo foi desenvolvido com a ajuda da Universidade Federal de Pelotas, que fez sistema semelhante para o Rio Grande do Sul. O score deve ser lançado na segunda-feira.

Bah, tchê! No combate ao coronavírus, o governador tucano do RS, Eduardo Leite, tem sido elogiado até por petistas. O único “pórem” é que ele deveria pensar e atuar nacionalmente.

Cavalo… Nos grupos da sociedade civil, com a presença de advogados, atores globais e políticos, há um nome que afugenta apoiadores para manifestos críticos a Bolsonaro: Sérgio Moro.

…de troia. A simples menção de convidá-lo para subscrever as cartas públicas fez muitos ameaçarem tirar seus nomes.

É ver… Ernesto Araújo pretende realizar uma reunião interministerial na primeira quinzena de junho para discutir a inserção do Brasil no grupo de países que pesquisam uma vacina para a covid-19.

…para crer. Araújo afirmou a parlamentares que o Brasil tem uma forte parceria de reciprocidade com os EUA. É o que faz o chanceler acreditar, segundo contou, que, se Donald Trump conseguir produzir primeiro a vacina, ela será compartilhada com o Brasil.

CLICK. Filipe Sabará, do Novo, ajudou a entregar orgânicos em Capão Redondo (SP) junto com a ONG Arcah, que acolhe pessoas em situação de rua na capital.

Etnografia… O Facebook mandou para a CPI mista de Fake News informações sobre os administradores de quatro contas propagadoras de notícias falsas sobre saúde, segundo a Sociedade Brasileira de Imunização.

…digital. Eles próprios se definem em suas páginas na rede social como olavistas, bolsonaristas, moristas ou intervencionistas. Um dos perfis defende a ideia de que a Terra é plana.

Ilustre. Na véspera da operação da PF no inquérito das fake news, o blogueiro Allan dos Santos participou de um seminário sobre o pós-pandemia na Funag, fundação do Itamaraty voltada para pesquisa.

Demanda. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Eduardo Tuma (PSDB), pediu a João Doria para o Estado reduzir o nível de restrição para a reabertura de restaurantes.

Escala. O plano de reativação da economia permite que esses estabelecimentos reabram apenas na terceira fase (amarela). A capital foi enquadrada no segundo estágio (laranja).

Preparo. Tuma argumenta que os restaurantes e similares possuem enorme vulnerabilidade econômica e empregatícia, e que os estabelecimentos demonstram ser capazes de implementar as adaptações necessárias, como eventuais restrições à capacidade de lotação e horário de funcionamento.

Marcelo Freixo, deputado federal (Psol-RJ): “O MPF é uma instituição essencial para o combate à corrupção e está sendo vergonhosamente rebaixado. É preciso reagir”, sobre a discussão da obrigatoriedade da lista tríplice para a PGR.

