Noivo, Onyx Lorenzoni vai se casar em Brasília

Futuro ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), vai se casar com Denise Veberling, na quinta-feira, no Clube do Congresso, Brasília. Será uma cerimônia restrita a poucos amigos e, entre eles, estará o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL).

Onyx e Denise se conheceram em Brasília. Desde 2016, ela está lotada como auxiliar parlamentar no gabinete do correligionário, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), com salário de R$ 8 mil. (Naira Trindade, Juliana Braga, Vera Rosa e Tânia Monteiro)