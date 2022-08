No Pará, Lula receberá carta assinada por cientistas em defesa da Amazônia

O presidenciável do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, receberá nesta sexta-feira (2), em Belém, uma carta assinada por 27 cientistas e acadêmicos especialistas em Amazônia em um encontro com representantes de indígenas e quilombolas no Parque dos Igarapés.

Entre os signatários, estão o ex-presidente da Funai Márcio Augusto Freitas de Meira e o reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Emmanuel Tourinho. O documento, que será entregue pela pesquisadora Ima Célia Vieira, do Museu Goeldi, pede investimentos maciços na região e a criação de um programa de pesquisas em conhecimento, conservação e uso sustentável da biodiversidade.

Em visita à região, Lula expõe uma das fragilidades da gestão do rival, Jair Bolsonaro (PL). Para se contrapor ao presidente, o petista tem prometido criar um programa de desenvolvimento da região com foco na indústria de fármacos e cosméticos. No seu governo, porém, não conseguiu tirar isso do papel.

No debate da Band, no último domingo, 28, Lula errou números sobre o desmatamento da Amazônia, dizendo que havia sido durante o seu governo o registro mais baixo de devastação da floresta. Isso na verdade ocorreu em 2012, na gestão de Dilma Rousseff.

Foi essa declaração de Lula que desencadeou a briga entre o deputado André Janones (Avante) e o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, que chamou o petista de mentiroso. Janones respondeu, devolvendo o xingamento ao bolsonarista.

