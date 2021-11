No ‘fogo cruzado’ de Cris e Janaina, Holiday deve assumir liderança do Novo na Câmara

Fernando Holiday será o novo líder do partido Novo na Câmara Municipal de São Paulo. O vereador ficou no “fogo cruzado” da briga entre suas correligionárias Cris Monteiro e Janaina Lima, que trocaram acusações de agressão dentro do banheiro da Casa, como mostrou a Coluna.

Enquanto a relação entre Cris e Janaina foi ficando cada vez mais difícil, Holiday manteve relação positiva com ambas e tem a confiança do diretório da sigla.

E agora? Na avaliação de integrantes do partido, a situação “mancha” a pré-candidatura de Janaina ao Senado e pode prejudicá-la no processo seletivo interno da sigla para escolha de quem vai à urna. Ela anunciou a intenção de concorrer ao cargo em julho e é a única concorrente.

Lado A. “Mesmo agredida, escolhi preservar a sigla (ao não comentar o caso)”, disse Janaina à Coluna após o anúncio da suspensão de sua filiação e da de Cris Monteiro. “Meu caráter foi construído com muito suor e não será facilmente destruído. Sigo as normas.”

Lado B. Para Cris Monteiro, a decisão do partido é uma forma de precaução. “A decisão do partido é uma salvaguarda do mesmo para poder apurar os fatos ocorridos com maior imparcialidade”.