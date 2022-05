No dia D de Doria, Garcia viaja com Baleia Rossi (MDB) e Tebet manda mensagem

Ontem, no dia que marcou o ponto final da candidatura de Doria, o governador Rodrigo Garcia (PSDB), um dos pivôs da desistência do tucano, cumpria agenda no interior de São Paulo com o presidente do MDB, Baleia Rossi. Hoje, Garcia e Doria se sentam à mesma mesa num evento do Lide.

PELO ZAP. Já Simone Tebet trocou mensagens com João Doria pelo WhatsApp, após o anúncio feito pelo tucano. Os dois costumavam manter conversas por esse canal.

Coluna do Estadão: Candidatura de João Doria estava isolada também no setor produtivo