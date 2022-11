No ‘day after’, aliados de Bolsonaro buscam culpados por derrota na eleição

A equipe de Jair Bolsonaro (PL) passou o dia seguinte à eleição discutindo o que deu errado nas estratégias de campanha, principalmente no Sudeste. O vice-líder do governo na Câmara, Cezinha de Madureira (PSD), que esteve nesta segunda-feira no Palácio do Planalto, disse que a eleição “estava ganha” para Bolsonaro e foi impactada negativamente por “fatos horrorosos”, citando como exemplo os episódios de violência protagonizados por Carla Zambelli (PL) e Roberto Jefferson (PTB).

“Não é fácil você ter uma eleição que estava ganha e de repente esses fatos horrorosos envolvendo a Carla Zambelli e o Roberto Jefferson acabaram trazendo transtorno para a eleição. Isso atrapalhou”, disse Madureira, sobre o clima no Planalto.

O vice-líder também considera que a aproximação de Bolsonaro com o PSDB paulista contou como um dos fatores negativos, em razão da rejeição de alguns membros do partido no Estado.

Outros integrantes da equipe do presidente culpam, em caráter reservado, a liberação do passe livre para a votação, que teria reduzido a abstenção e favorecido o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).