Nem Coaf, nem MP 870; internauta quer saber de ‘shallow now’

Apesar de parlamentares indicarem pressão das redes sociais para votar contra a retirada do Coaf do ministro da Justiça, Sérgio Moro, levantamento do Google mostra que, ontem, o internauta estava mais interessado em outra polêmica.

Os termos de busca com maior crescimento entre terça e quarta-feira foram Shallow, Lady Gaga e Paula Fernandes. A cantora sertaneja, em parceria com o cantor Luan Santana, gravou uma versão traduzida da música Shallow, cantada originalmente por Lady Gaga. A manutenção do termo “Shallow now” na tradução gerou piadas na internet.

O Brasil se tornou o País com maior interesse na música. As buscas aqui foram 14 vezes maiores que as do segundo colocado no ranking, Portugal.

Somente no final da noite de quarta-feira, 22, quando a Câmara já havia votado para tirar o Coaf da Justiça, começaram a aumentar as pesquisas pelo termo “MP 870 voto nominal”. A unidade da federação na qual o termo foi mais buscado foi o Distrito Federal. Como buscas relacionadas aparecem “Dia 26”, “MBL” e “CPI Lava Toga”. (Juliana Braga)