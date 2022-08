Nas vaquinhas online, Deltan e Poit lideram arrecadação

Candidato ao governo de São Paulo, Vinicius Poit (Novo) lidera as vaquinhas para a arrecadação de doações de campanha na sua sigla, que rejeitou o uso do Fundo Eleitoral. Até ontem, ele captou cerca de R$ 241 mil. Entre os críticos do fundão, ele só perde para Deltan Dallagnol (Podemos-PR), que já recolheu R$ 258 mil. Kim Kataguiri (União-SP), outro expoente do grupo, arrecadou R$ 148 mil.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Vinicius Poit, candidato ao governo de São Paulo (Novo)