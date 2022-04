Nas redes, vaivém de Doria dá munição a bolsonaristas para dominar narrativas

O vaivém de João Doria (PSDB) sobre sua candidatura presidencial entre quinta, 31, e sexta, 1.º, teve saldo negativo para o tucano nas redes sociais. Com alta rejeição e despertando desconfiança no meio político, Doria foi alvo de críticas e, sobretudo, deu a bolsonaristas palco para dominarem o debate político no Twitter e no Facebook, segundo a consultoria .MAP para a Coluna. Apesar de ter subido sua porcentagem de participação no debate das redes de 2% para 7% em 24 horas, Doria teve apoio modesto, de apenas 6,2% das cerca de 100 mil postagens. Do outro lado, a bolha bolsonarista dominou, com ironias e ataques, a narrativa sobre o movimento do tucano, concentrando mais de 60% das publicações.

JÁ TE CONHEÇO. “A maior mobilização é da mesma bolha que elegeu o governador como seu principal alvo desde o início da vacinação contra a covid-19 com a Coronavac”, disse Marilia Stabile, da .MAP. Militantes de esquerda praticamente ignoraram o vaivém de Doria.

SÓ FALE DE MIM. Aliados de Doria, claro, preferem os números absolutos: apesar do saldo negativo, o que eles têm comemorado é a presença do governador entre os assuntos mais citados do Brasil e do mundo na quinta.

EM BAIXA. Após trocar o Podemos pelo União Brasil, o ex-juiz Sérgio Moro manteve presença digital baixa, de cerca de 6% de participação, e com apoio também baixo: 8% entre mais de 1,3 milhão de publicações analisadas pela consultoria. “Até o momento a disputa da 3.ª via mais parece uma eleição paralela”, disse Marília.

CLICK. Paulo Skaf, ex-presidente da Fiesp

Ao lado de Sergio Fontellas, presidente estadual do Republicanos em São Paulo, Skaf se filiou ao partido comandado por Marcos Pereira.

AFOGAMENTO. Os movimentos de João Doria e de Sérgio Moro bagunçam xadrez eleitoral às vésperas do fim da janela eleitoral. Tarcísio de Freitas ganhou um forte aliado com o apresentador Luiz Datena no PSC. Enquanto isso, o ex-presidente da Fiesp Paulo Skaf se filiou ao Republicanos com a perspectiva de concorrer a uma vaga no Senado.

TAL PAI, TAL FILHO. O ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (PSDB-RJ) se emocionou ao filiar o pai, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia também ao PSDB, em um evento em São Paulo.

NADA SE CRIA. Muitos compararam a simulação do governador de São Paulo João Doria (PSDB) na quinta-feira, 31, ao que fez Jânio Quadros em 1960, quando chegou a renunciar à candidatura à Presidência como uma manobra para enquadrar os aliados.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). João Doria, presidenciável do PSDB

APOSTAS. O MBL lançará cinco alunos de seu curso de formação de líderes, a Academia MBL, para as disputas nas eleições deste ano. Samuel Chang (Podemos-SC) disputará vaga na Câmara. Outros cinco nomes buscarão espaço nas assembleias de São Paulo, Paraná, Paraíba e Roraima.

DNA. Será a primeira leva de “formados” do movimento a disputar eleições. Além de disciplinas como História, Teoria do Estado e criação de projetos de lei, as lideranças têm treinamento em “disciplinas” que não poderiam ser mais a cara do MBL: produção de memes e campeonato de debates.

PRONTO, FALEI! Atila Iamarino, bíologo e divulgador científico

“Primeiro de Abril: dia do tratamento precoce e da imunidade de rebanho, do isolamento vertical, da ‘gripezinha’ e da dose de reforço que vai dar Aids.”