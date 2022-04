Nas redes sociais, Marinho passa Tarcísio e Tereza Cristina como mais citado por Bolsonaro

Postulante ao Senado, o ex-ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho (PL-RN) é o pré-candidato mais citado por Bolsonaro em suas redes, com 67 menções no último mês, segundo levantamento da Bites.

Os demais ex-ministros, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na disputa pelo governo de São Paulo, e Tereza Cristina (PP-MS), que tentará o Senado, aparecem com 44 e 15 menções, respectivamente.