Nas redes, diálogo por ‘frente ampla’ dá lugar a ataques

Enquanto em público a esquerda e a centro-esquerda falam na criação de uma “frente” contra Jair Bolsonaro, nas redes sociais abundam ataques raivosos e radicais. As agressões seguem a cartilha “tradicional” da propagação do que se convencionou chamar também de fake news: publicações antigas e/ou descontextualizadas e que são replicadas acompanhadas de comentário que induz ao “hate” (ódio). “Enquanto não houver autocrítica, as chances de união ampla seguem em xeque”, diz Tabata Amaral, alvo frequente de apoiadores do PT.

Pesado. Recentemente, Tabata foi ameaçada de violência física por um notório apoiador do PT. Ela agora é atacada com base em uma posição assumida em 2019, quando foi contra a criação de um cadastro de agressores de mulheres.

Reciclagem. Na ocasião, a deputada avaliou que havia o risco de o cadastro inibir denúncias. Fora de contexto, a notícia agora motiva nova saraivada de ataques a Tabata.

Chumbo… Ciro Gomes gravou vídeo para desmentir que tenha deixado de votar no segundo turno em 2018. “Quem inventou e ainda faz circular essa fake news é o PT”, disse.

…trocado. Agora, Ciro pinçou o título de uma notícia para dizer que Lula “está andando em um jatinho da Prevent Senior”. Segundo o PT, a aeronave foi alugada.

Dentro. “A disputa na esquerda enfraquece a luta contra Bolsonaro. Meu compromisso não muda diante de ataques e fake news, mesmo se isso significar lá na frente ter que apoiar alguém que me perseguiu”, afirma Tabata à Coluna.

Vozes. Nesta semana, o rapper Mano Brown, apoiador declarado do PT, foi alvo de duras críticas por convidar o vereador Fernando Holiday (Novo) para um debate em seu podcast.

Radicais. “Há um público de esquerda tão radicalizado quanto bolsonaristas. O diálogo que tive com Brown foi simbólico nesse sentido”, disse o vereador.

Com a… Cristiano Zanin, advogado de Lula, respondeu a Carla Zambelli (PSL-SP), que ironizou decisão da Justiça a favor do ex-presidente no caso do sítio de Atibaia.

…palavra. “Lula nunca foi sequer acusado de ser dono do sítio, que tem proprietários estabelecidos, e obteve a anulação das condenações por incompetência e parcialidade do juiz que originariamente conduziu o caso”, disse à Coluna.

Manobra. O presidente da Câmara, Arthur Lira, abriu e fechou rapidinho uma sessão do plenário nesta sexta-feira, com um único objetivo: contar prazo para a PEC dos precatórios.

Manobra 2. Era mais difícil recorrer a essa estratégia antes da pandemia, quando eram necessários pelo menos 50 deputados em plenário para abrir a sessão. Agora, com presença virtual, ficou uma molezinha.

Estamos… Após visita recente a tucanos de São Paulo, o governador Eduardo Leite (RS) acaba de receber o apoio do vereador Xexéu Tripoli, líder da bancada do PSDB na Câmara Municipal da capital, nas prévias do partido.

…juntos. “Leite é a novidade das eleições. Um político plural, capaz de unir mais gente para oferecer alternativa democrática e moderna ao Brasil”, disse.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG E MATHEUS LARA. COLABOROU ELIANE CANTANHÊDE.

PRONTO, FALEI!

Heni Ozi Cukier, deputado estadual (Novo-SP)

“Um dos traços mais marcantes do bolsonarismo é a aversão ao estudo. São graduados na faculdade da ignorância com pós em mau-caratismo.”