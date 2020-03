Nas redes, bolsonaristas insistem no dia 15

Um monitoramento de redes sociais feito pela Bites Consultoria na tarde desta quinta-feira, 12, mostra que influentes perfis do bolsonarismo ainda insistem em convocar para as manifestações do dia 15.

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), entre quarta e quinta-feira, fez 12 publicações convocando seus 474 mil seguidores para os protestos.

Um dia depois de a crise do coronavírus ser declarada pandemia, apenas 1% do volume total de citações dos atos no Twitter usavam expressões como cancelar, suspender, desmobilizar ou desmontar.

O número de tuítes sobre o tema na quarta-feira, 10, era de 236 mil. Nesta quinta, até às 15h30, chegou a 187 mil.