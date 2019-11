Narrativa do ‘Lula-Mandela’ só cola nos convertidos

Apesar de a nova narrativa disponível na praça tentar transformar Lula no “Mandela brasileiro”, capaz de unir o País, os petistas mais lúcidos sabem que ela não irá prosperar: a polarização que Lula ajudou a fomentar não cedeu um milímetro após ele ter sido preso, pelo contrário, o ex-presidente não passa no “teste das ruas” ou “dos aeroportos” sem ser hostilizado. Por isso, a retórica do “homem cordial” e do “Lulinha paz e amor” só vai colar mesmo na bolha dos convertidos, avaliam. Fora dela, a estratégia será de enfrentamento e radicalização.

Xi… Ainda no grupo dos lúcidos, a avaliação é de que a alta rejeição a Lula, identificada pelas pesquisas, não deve diminuir.

Auxílio… Na condição de ex-presidente da República, Lula terá à disposição a mesma estrutura à qual tinha direito antes de ter sido preso em Curitiba.

…luxuoso. Ele contará com quatro seguranças se revezando em dois turnos diários e dois carros de luxo, tudo custeado pelo governo federal. Os benefícios também são garantidos aos demais ex-presidentes.

Apoio. Alvo das redes bolsonaristas e lavajatistas, Dias Toffoli encontrou respaldo no Prerrogativas, formado por representantes de grandes entidades do direito e recheado de advogados famosos. O grupo tem feito a defesa pública do presidente do Supremo.

Apoio 2. “Toffoli teve maturidade e merece aplausos da comunidade jurídica no reencontro do STF com sua vocação contramajoritária”, diz o advogado Marco Aurélio Carvalho, um dos expoentes do Prerrogativas.



SINAIS PARTICULARES.

Sargento Gurgel, deputado federal (PSL-RJ)

Torta de… Rachado, o PSL vai realizar, no fim do mês, o Fórum Parlamentar de Inteligência e Segurança no Congresso, com a presença do senador republicano dos EUA Robert Pittinger. O evento é organizado pelos “bivaristas” Sargento Gurgel e Major Olímpio.

…climão. A ideia inicial era Jair Bolsonaro abrir o fórum, mas, depois dos telequetes no partido, a honra ficou para Rodrigo Maia. Na lista de palestrantes: Wilson Witzel, delegado Waldir e… Eduardo Bolsonaro. Afinal, foi ele quem convidou o americano.

Jogo… Emissários do Planalto estão exibindo a parlamentares apresentação sobre bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) na área de humanas. Retratam bolsistas que pesquisam questões de gênero e ditaduras militares latino-americanas.

…pesado. O “dossiê” tem fotos dos acadêmicos e prints de publicações em redes sociais.No horizonte dessa estratégia, está a incorporação do CNPq pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

Não. Apesar da iniciativa dos bolsonaristas, que já tem minuta circulando na Esplanada, são poucas as chances de ela vingar no Congresso: Rodrigo Maia é contra: Capes e CNPq têm missões distintas.



CLICK. A ex-primeira-dama de SP Lu Alckmin aproveitou o aniversário de 67 anos do marido, Geraldo, para fazer uma declaração apaixonada: “amor da minha vida”.

Prepara. O deputado Otto Alencar Filho (PSD-BA), provável relator da reforma administrativa, participa de audiência com o secretário de Desburo cratização, Paulo Uebel, na próxima quarta-feira, organizada pela Frente Parlamentar pelo Fortalecimento da Gestão.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, JULIANA BRAGA E MARIANNA HOLANDA. COLABORARAM ROBERTO GODOY E LARISSA GASPAR.

BOMBOU NAS REDES!

Daniel Coelho

Deputado federal (Cidadania-PE)

“Com nova interpretação do STF sobre o cumprimento de pena, ricos e poderosos agora têm a certeza da impunidade total sobre seus atos.”