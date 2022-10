Não vejo uma cobrança (a Bolsonaro) sobre essa gastança, diz Meirelles

Apoiador da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles criticou, por meio de seu perfil no Twitter, agentes do mercado por cobrarem mais detalhamento do plano de governo de Lula do que de Jair Bolsonaro.

“Não vejo uma cobrança semelhante (a Bolsonaro) sobre essa gastança, que será desastrosa para o País qualquer que seja o presidente no ano que vem”, disse ao criticar o aumento de despesas públicas em meio ao período eleitoral.

Na visão de Meirelles, investidores e empresários minimizam os efeitos que chamadas “bombas fiscais” criadas por Bolsonaro devem ter sobre o desempenho econômico do Brasil em 2023.

