“Não sou o preferido”, diz Carlos Bolsonaro sobre relação com o pai

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) utilizou neste sábado a sua conta pessoal no Twitter para dizer que não é o “preferido” nem o “principal influenciador” do pai, o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL).

“Afirmo tranquilamente que não sou o preferido e muito menos principal influenciador de Jair Bolsonaro. Há uma clara tentativa de dividir, desinformar e desestabilizar, assim como fazem nas escolas com seus filhos. É tudo muito bem pensado!”, escreveu o vereador.

“A sanha pelo poder jamais me influenciou como é o objetivo de muitos e esta barreira é instransponível! Apenas defendo o que acredito! Esta é uma grande diferença entre homens e ‘ratos’!”, completou.

Reportagem do Estado publicada no início deste mês mostrou que Carlos Bolsonaro é considerado, segundo pessoas próximas à família, o filho mais ligado ao pai e também o mais impulsivo, com um histórico de aversão à mídia e paixão pelas redes sociais.