‘Não se transige a tirania’, diz PTB de Roberto Jefferson, preso por ordem de Moraes, sobre desculpas de Bolsonaro

O PTB, do bolsonarista Roberto Jefferson, preso com autorização do ministro Alexandre de Moraes, reagiu à nota em que o presidente Jair Bolsonaro diz, em tom de desculpas, que agiu “no calor do momento” nas críticas ao ministro. Aliado do presidente, o partido é um dos mais que têm criticado a Corte desde a prisão do ex-deputado.

Em nota à Coluna do Estadão, o partido afirma que “não se transige com tirania”, em referência ao STF, alvo da sigla. A nota foi emitida logo após a divulgação da carta de Bolsonaro. Sem citar o presidente, o partido diz: “Alguns líderes libertam seus liderados, enquanto outros os tornam livres”.

Leia a manifestação na íntegra:

“O Presidente Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson, está pagando um alto preço por lutar pela liberdade do povo brasileiro. Outros também passam pela mesma situação, contudo, alguns líderes libertam seus liderados, enquanto outros os tornam livres. A coragem de Roberto Jefferson torna a todos

livres.

Não se transige a tirania. Roberto Jefferson, líder petebista, paga um alto preço pela luta por liberdade e por justiça. Ele não se rende, não recua, não teme e caminha na vereda da Justiça de Deus. O PTB clama pela liberdade de Roberto Jefferson e pela

nação brasileira.