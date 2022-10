Não existe ‘bala de prata’ para alfabetização e app sozinho não resolve, diz especialista

Coluna do Estadão

A fala de Jair Bolsonaro (PL) no debate no último domingo (16) sobre a alfabetização de crianças por meio de um aplicativo e em apenas seis meses provocou críticas de Alice Andrés Ribeiro, diretora do Movimento Pela Base.

“A alfabetização é um processo complexo, que pode durar anos. Ferramentas tecnológicas que contribuem para a alfabetização são sempre bem-vindas, porém, generalizar todo esse processo ao prazo de seis meses é, antes de tudo, um desrespeito ao trabalho dos profissionais da educação”, diz ela.

Ribeiro também observa as dificuldades extras trazidas com a pandemia.

“Se existisse uma ‘bala de prata’ para a alfabetização por meio de um aplicativo, não teríamos dobrado, entre 2019 e 2021, a quantidade de crianças do 2o ano que não sabem sequer ler uma palavra”, diz.