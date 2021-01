‘Não é o mundo que está contra o Brasil, é o Brasil que está contra o mundo’, diz Sérgio Amaral

Embaixador do Brasil em Washington de 2016 a 2019, Sérgio Amaral diz que o País está isolado e colhe os frutos de uma política externa “equivocada”. “Não é o mundo que está contra o Brasil, é o Brasil que está contra o mundo. Precisamos fazer uma avaliação dos custos que essa política externa está trazendo. O Brasil está sozinho”, disse à Coluna. Segundo ele, as grandes nações já estão discutindo como será o mundo do pós-pandemia, e o Brasil, nessa toada, não fará parte dele porque ficou ao lado de uma minoria que inclui Hungria e Polônia.

Hora… Joe Biden (EUA) está com uma forte agenda ambientalista e, provavelmente, pedirá medidas concretas e quantificáveis do Brasil para impedir o desmatamento, avalia Amaral. “Mas será que o Brasil vai fazer isso?, questiona ele.

…de agir. “Os ministros Ricardo Salles (Meio Ambiente) e Ernesto Araújo (Itamaraty) não têm credibilidade para levar adiante um programa de mudança”, afirma Sérgio Amaral.

Será? A carta de Jair Bolsonaro para Biden nesta semana, na avaliação de Amaral, é positiva, embora tardia. “Sinaliza, se não uma mudança, pelo menos uma intenção de mudança.”

Alerta. O governo federal chamou apenas a associação das indústrias farmacêuticas para discutir o projeto de lei que pretende alterar o artigo 40 da LPI (Lei de Propriedade Industrial).

Alerta 2. O lobby dos fabricantes de genéricos para derrubar 938 patentes de medicamentos pode, por tabela, afetar a indústria de telecomunicações no Brasil com a anulação de 3.117 patentes do setor, que emprega muita e gera grande faturamento para o País.

Perigo. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, sequer participa do grupo de trabalho que discute o assunto na Casa Civil. Caberá a Faria comandar o leilão do 5G. Segundo o setor de telecomunicações, a mudança da lei gera insegurança jurídica e pode afugentar investidores do leilão.

Marcel van Hattem, deputado federal (Novo-RS)

Conservador. Candidato a presidente da Câmara, Marcel van Hattem (Novo-RS) pretende ser uma “terceira via” conservadora na disputa interna.

Defesa. As advogadas Margarete de Castro e Maria Claudia Bucchianeri, engajadas na luta de direitos das mulheres, entraram na defesa do deputado Arthur Lira (Progressistas-AL) no Supremo Tribunal Federal (STF). Vão atuar no caso em que a ex-mulher de Lira acusa o líder do Centrão de difamação e injúria.

Plano… O sindicato de restaurantes e bares de São Paulo (Sindresbar) quer entregar ao governador João Doria (PSDB) uma proposta alternativa para flexibilizar as restrições ao setor previstas para começarem hoje, conforme nova fase do Plano São Paulo de combate à covid-19 no Estado.

…alternativo. O sindicato defende a aplicação de multas e outras sanções pesadas, inclusive criminais, para o bar, restaurante ou similar que servir alimentos ou bebidas aos clientes em pé, dentro ou fora dos estabelecimentos comerciais.



CLICK. Com o adiamento das medidas restritivas, bares ficaram lotados em São Paulo, como esse, ontem, na zona oeste. A “conta”, infelizmente, chegará mais adiante.

A ver. “A maioria dos empresários trabalha dentro da legalidade, não sendo justo que paguem por atos praticados por alguns maus empreendedores”, Sylvio Lazzarini, vice-presidente do sindicato. Segundo ele, a proposta permitirá que bares e restaurantes funcionem com maior segurança e em horários adequados.

Dito! “A nota do governo Bolsonaro na questão da vacina da Pfizer demonstra que sua atitude foi dolosa e criminosa”, diz Roberto Freire, presidente do Cidadania.

“Bolsonaro é um parasita das iniciativa alheias. Foi assim com a reforma da Previdência, com o auxílio emergencial e, agora, com a vacina contra a covid-19.”

