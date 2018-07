Namorado de Fátima Bernardes participa de ato pró-Ciro Gomes

Túlio Gadelha, que ganhou fama depois que começou a namorar a apresentadora Fátima Bernardes, da TV Globo, participa da convenção nacional do PDT que irá aprovar o nome de Ciro Gomes como candidato do partido ao Palácio do Planalto. A presença no evento chamou a atenção dos convencionais, muitos pediram para tirar selfie com ele. Filiado ao PDT, ele vai disputar uma vaga de deputado federal por Pernambuco.

A convenção do PDT ocorre em clima de ressaca. Ontem, o Centrão, que estava praticamente fechado com Ciro Gomes, decidiu apoiar o tucano Geraldo Alckmin. A mudança de rumo deixa Ciro sem nenhum apoio fechado até o momento, embora ele tenha um bom desempenho nas pesquisas eleitorais.

Pesou na decisão do Centrão, que une PP, PR, PROS e DEM e SD, a desconfiança de que Ciro possa não cumprir acordos pré-eleitorais, como a divisão de cargos no governo. Ciro tenta atrair o apoio do PSB e do PCdoB, com quem tem boa relação. Ele também já tentou aliança com o PT, uma vez que Lula não poderá disputar a eleição por ter sido condenado em segunda instância. (Juliana Braga)