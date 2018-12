Nabhan será subordinado a Tereza Cristina, na Agricultura

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, divulgou a estrutura do seu ministério. Sob seu comando ficará presidente da UDR, Luiz Antonio Nabhan. Veja a estrurura na íntegra:

FUTURA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA NO GOVERNO JAIR

BOLSONARO

Com a reforma administrativa realizada pelo futuro governo Jair Bolsonaro, o novo Ministério da Agricultura terá mais atribuições e vai absorver unidades que estavam abrigadas nos ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Social, na Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural, da Casa Civil, e na Secretaria de

Mobilidade Social e Cooperativismo do próprio MAPA.

Para executar as políticas e ações desses órgãos, a estrutura do ministério foi reforçada. Serão criadas a Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, a Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação e a Secretaria de Agricultura Familiar. Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação.

A Secretaria vai articular, facilitar, promover e alinhar a inovação voltada para o desenvolvimento rural, por meio da Embrapa, das empresas de pesquisa agropecuária estaduais, instituições federais de ensino e de apoio financeiro à pesquisa.

A Secretaria vai cuidar também dos programas nacionais de irrigação e das questões relativas à produção sustentável, como a agricultura de baixo carbono.

Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo

– Fernando Henrique Kohlmann Schwanke – Engenheiro florestal. É

superintendente regional da Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais em

Santa Catarina. Foi consultor da Organização das Nações Unidas para a Agricultura

(FAO).

A Secretaria vai abrigar programas hoje dispersos em diversos ministérios. Vai trabalhar na

busca de alternativas de negócios para os produtores e dará nova abordagem à assistência

técnica e à extensão rural. Irá também reforçar o cooperativismo e o associativismo rural.

Secretaria da Aquicultura e Pesca

– Jorge Seif – Formado em administração de empresas e marketing. Arua desde 1999 na pesca industrial. É produtor rural e proprietário de um terminal pesqueiro e de embarcações.

A Secretaria receberá as atribuições que hoje estão no Ministério da Pesca. Entre seus objetivos estão a busca de garantias para dar maior segurança jurídica às atividades e a ampliação do mercado internacional.

Secretaria de Comércio e Relações Internacionais.

– Orlando Leite Ribeiro – Economista e diplomata. Embaixador, trabalhou no setor de

promoção comercial em Nova York e nos setores econômicos em Washington e

Assunção. Foi chefe da divisão de Agricultura e Produto de Base. Desde dezembro

de 2016 ocupa o cargo de diretor do Departamento de Promoção Comercial e

Investimentos do Ministério das Relações Exteriores.

A Secretaria trabalhará pela ampliação dos mercados para os produtos brasileiros, com a

negociação do fim de barreiras sanitárias e fitossanitárias que hoje atingem o comércio do

fpaís.

Secretaria de Política Agrícola

– Eduardo Sampaio Marques – Engenheiro agrônomo e mestre em agronomia. Está

na Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura desde agosto de

2017. Na pasta, já atuou também na Secretaria de Relações Internacionais e de

Política Agrícola.

A Secretaria terá foco nas questões relativas ao crédito, buscando taxas equalizadas para

pequenos e médios produtores e novos mecanismos de financiamento. Vai trabalhar para

ampliar e modernizar o seguro rural, utilizando recursos orçamentários hoje destinados a

suporte de preços. Os programas de apoio à agricultura familiar serão mantidos.

Secretaria de Defesa Sanitária

– José Guilherme Tollstadius Leal – Engenheiro agrônomo. Desde janeiro deste ano

é chefe de gabinete da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da

Agricultura. Foi presidente da Emater do Distrito Federal e secretário de Agricultura.

A Secretaria será reorganizada para buscar maior eficiência, baseada no sistema de

autocontrole empresarial, em maior transparência normativa e no fortalecimento do

Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Secretaria Especial de Assuntos Fundiários

– Luiz Antônio Nabhan Garcia – Empresário rural na atividade agropecuária. É

técnico em zootecnia. Presidente da União Democrática Ruralista (UDR)

A Secretaria vai tratar da regularização fundiária, incluindo as atividades de identificação e

demarcação de terras indígenas e quilombolas, o licenciamento ambiental e as políticas de

reforma agrária.