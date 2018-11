Nabhan Garcia será secretário especial para Assuntos Fundiários de Bolsonaro

O pecuarista Nabhan Garcia será nomeado para a Secretaria Especial de Assuntos Fundiários no governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Segundo ele, a estrutura terá status de ministério e trabalhará em consonância com a Presidência da República e o Ministério da Agricultura, que será chefiado pela deputada Tereza Cristina (DEM-MS).

Nabhan afirma que sua prioridade no órgão será fomentar a agricultura familiar e dar condições para que o assentado rural tenha condições de produzir. “Vamos transformar as favelas rurais no Brasil em verdadeiras propriedades produtivas”, sustentou.

O pecuarista garantiu que haverá diálogo com os movimentos sociais, mas somente com aqueles que não promoverem invasões. “Nesse governo não haverá invasões. Quem invadir vai estar cometendo um crime. Isso não dignifica que vamos fechar diálogo com movimento. Mas movimento que invade é ilegal”, disse.

Por outro lado, assegurou que proprietários improdutivos terão suas terras desapropriadas. “Este é um governo para todos.”

A nomeação foi definida na manhã desta quarta-feira, 21, depois de o pecuarista se reunir com Tereza Cristina e com Bolsonaro.

Ao longo da campanha, Nabhan Garcia foi o pivô de algumas polêmicas. Em um grupo de WhatsApp, o futuro secretário especial fez críticas ao limite de desmatamento na Amazônia e comparou o Acordo de Paris a papel higiênico. Ligado à União Democrática Ruralista (UDR), foi também um dos principais defensores da fusão entre os ministérios da Agricultura e Meio Ambiente. (Juliana Braga)