Na véspera de lançamento de Bivar, União Brasil racha sobre o apoio a Garcia em SP

O União Brasil rachou sobre o que fazer no maior colégio eleitoral na véspera do lançamento da candidatura de Luciano Bivar, previsto para hoje. Integrantes egressos do antigo DEM defendem o apoio a Rodrigo Garcia (PSDB), mas outra ala, encabeçada por Júnior Bozella (União-SP), quer Sérgio Moro, a menos que Garcia ofereça palanque exclusivo para Bivar, o que é improvável.

QUEBRADO. Parlamentares trocaram farpas no grupo de WhatsApp do partido. A senadora Soraya Thronicke, cotada para a vice de Bivar, criticou Garcia. “Um palanque morno não interessa”, diz. Garcia terá de mostrar desempenho nas pesquisas.

TELA. Bozella chegou a gravar vídeo em apoio a Garcia, mas diz que foi coagido e não quer que seja veiculado. “Tinha que falar o nome do Garcia, se não diziam que o vídeo não seria exibido. Mas eu fui falar do Bivar.”