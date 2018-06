No dia da recepção do ex-ministro Joaquim Barbosa pelos parlamentares e dirigentes do PSB em Brasília, o governador de São Paulo, Márcio França, defendeu a candidatura do tucano Geraldo Alckmin ao Planalto. “Considero a candidatura de Geraldo Alckmin a mais madura”, disse. França foi recepcionar Joaquim Barbosa que é pré-candidato do PSB à Presidência. (Leonel Rocha)