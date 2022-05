Na presença de Mourão e Braga Neto, instituto criado por militares lança propostas de governo

O Instituto Sagres, fundado em 2004 por militares da reserva, vai apresentar um documento batizado de “Projeto de Nação”, nesta quinta-feira, em Brasília, com a presença do vice-presidente, Hamilton Mourão, e do provável candidato a vice de Bolsonaro, Braga Neto.

Articulado em 37 temas, o projeto dá vazão a preocupações ideológicas do bolsonarismo ao abordar questões como “Movimento Globalista Mundial” e “Ameaças à soberania e a outros interesses do Brasil em seu Entorno Estratégico”. O documento propõe objetivos a serem alcançados até 2035.

Haverá ainda propostas para o Sistema Único de Saúde (SUS) e os ensinos básico, superior e técnico.