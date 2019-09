Na ONU, Bolsonaro fala em ‘ideologia’ sete vezes e em ‘reformas’, apenas uma

Na quase meia hora de fala de Jair Bolsonaro na ONU, reinou a ideologia – com suas variações, termo foi citado sete vezes. Socialismo, também, seis. Em meio a importantes reformas econômicas no Congresso, a palavra surgiu uma única vez: “Ambicioso programa de reformas”.

Os esforços na economia do País ocuparam um pequeno espaço no discurso de Bolsonaro. Mais precisamente, cerca de um minuto e meio dos quase 30. É quando ele cita os acordos EFTA e do Mercosul com a União Europeia.