Na contramão de petistas, Ceciliano vota em bolsonarista para o TCE-RJ

Não passou despercebido entre aliados da esquerda que André Ceciliano, candidato ao Senado pelo PT no Rio, tenha votado junto com o governador, o bolsonarista Cláudio Castro (PL), na escolha do novo conselheiro para o TCE-RJ anteontem na Alerj.

DE QUE LADO VOCÊ SAMBA. Ceciliano votou em Márcio Pacheco, nome de Castro e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e vencedor na disputa contra Hans Springer, servidor de carreira apoiado pela esquerda, inclusive por petistas.