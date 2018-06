MPF prorroga inquérito de Miller por 30 dias

O inquérito sigiloso que apura se o ex-procurador Marcelo Miller cometeu crime na negociação da delação da J&F foi prorrogado por mais 30 dias pelo Ministério Público. Ainda falta ouvir os delatores Ricardo Saud e Francisco de Assis, ligados à empresa. A conclusão dessa investigação é aguardada com expectativa pelos dois lados. Os alvos da delação da J&F, entre eles o presidente Michel Temer, esperam que Miller seja denunciado. Já os delatores dizem acreditar que, se o ex-procurador for inocentado, o acordo da J&F pode não ser rescindido.

Para lembrar. A investigação contra Miller foi aberta em setembro passado diante das suspeitas de que ele teria trabalhado para a J&F ao mesmo tempo que atuava na PGR. O fato colocou a delação da empresa de Joesley em xeque.

Tempo ao tempo. A defesa de Miller diz que o caso está sendo tocado “com todo cuidado”. O advogado André Perecmanis comemora, ainda, mudança no discurso de Rodrigo Janot. O ex-PGR, que já pediu a prisão do seu cliente, agora diz acreditar na inocência.

Haja assunto! Os sete delatores do Grupo J&F já realizaram, ao todo, 44 depoimentos sobre os fatos relacionados à colaboração premiada assinada há um ano. Neles, detalham casos e explicam os mais 4.200 documentos já apresentados.

Toma lá dá cá. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, quer condicionar o apoio do PT à candidatura à reeleição do governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), à defesa do indulto para Lula.

Dou não. O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, respondeu a Gleisi que não poderá atender à exigência porque o partido tem muitas alas. Desesperado pelo apoio dos petistas, Paulo Câmara disse que ele topa adotar a bandeira.

Olha eu aqui. O governador pernambucano já tentou até visitar Lula na prisão. Ele quer que o PT desista de lançar Marília Arraes na disputa ao governo. Recebeu do mineiro Fernando Pimentel (PT) promessa de que ela será inviabilizada na convenção.

Na lista. A sogra de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e uma empresa da qual ela é sócia repassaram R$ 252,7 mil para a SM Terraplenagem, firma ligada a Adir Assad, usada para lavar dinheiro do petrolão.

Surpresa! Os dados são do MPF, que levantou a movimentação da SM de 2007 a 2013. Maria Teresa de Abreu Moreira (a sogra) é vinculada a R$ 109,6 mil; a Geobase Construção e Pavimentação, a R$ 143 mil.

Com a palavra. Procurados, Maria Teresa, a Geobase e a defesa de Adir Assad não se manifestaram.

CLICK. O vice-líder do governo na Câmara, deputado Beto Mansur (MDB-SP), passou por cirurgia no joelho e apelou para o triciclo motorizado para não perder as votações.

Troca… O deputado Mário Negromonte Júnior (BA) será o presidente da Comissão de Orçamento. O relator será o senador Waldemir Moka (MDB-MS).

…troca. O deputado Ricardo Barros (PP-PR) e o senador Romero Jucá (MDB-RR) tentaram assumir os postos. A líder do MDB, senador Simone Tebet (MDB), e o comando do PP desfizeram o acordão.

AGENDA DA SEMANA:

Segunda-feira, 21

Começa a Marcha dos Prefeitos, que recebe 5 mil gestores

Evento vai contar com oito pré-candidatos ao Planalto, além dos presidentes Michel Temer e Rodrigo Maia (Câmara).

Terça-feira, 22

Câmara pode mudar as regras para a criação de municípios

De autoria do MDB, projeto dá autonomia às assembleias estaduais para criar municípios. Brasil tem hoje 5.570 cidades.

COM REPORTAGEM DE NAIRA TRINDADE. COLABOROU BRENO PIRES

