Mourão vai ao Fla x Flu no sábado

O vice-presidente Hamilton Mourão vai ao estádio do Maracanã assistir ao clássico Flamengo contra Fluminense, na noite de sábado, 9. Mourão, que é flamenguista, disse que vai ao Fla x Flu, aproveitando que cumprirá agenda no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 8, e que passará o fim de semana na cidade.

Mourão disse esperar que o tempo melhore no Rio, que sofreu com o temporal da quinta-feira. “Vamos esperar que dê um voleizinho no sábado, porque estou com saudades”, disse Mourão que, sempre que está no Rio, costuma frequentar uma das redes de vôlei na praia de Copacabana.

O vice-presidente contou que também foi atingindo pelas chuvas no Rio. “Perdi mais um colchão, por conta da infiltração provocada pelas chuvas”, observou ele, ao lembrar que os ventos chegaram a 120 km/h e que, na rua onde mora, caíram árvores.

Mourão disse ainda que deve conversar com o governador do Rio, Wilson Witzel, por conta dos estragos da chuva, mas o encontro não está agendado. “O governador está tranquilo. Ele não pediu socorro. Amanhã vou conversar com ele”, declarou. (Tânia Monteiro)