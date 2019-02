Mourão e Haddad confirmam presença em evento em Harvard

O vice-presidente, Hamilton Mourão, e o ex-candidato à Presidência pelo PT Fernando Haddad confirmaram presença no Brazil Conference, ciclo de palestras organizado pela comunidade brasileira nas universidades de Harvard e MIT, nos Estados Unidos.

A edição deste ano acontece nos dias 5, 6 e 7 de abril e contará também com as participações do também ex-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT), do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli.

Já palestraram no evento em anos anteriores o agora ministro da Justiça, Sergio Moro, a procuradora-Geral Raquel Dodge e o apresentador Luciano Huck. (Juliana Braga)