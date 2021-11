Moro será entrevistado por Danilo Gentili no congresso do MBL

Em ritmo de pré-campanha, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro confirmou um de seus primeiros compromissos públicos depois da filiação no Podemos, marcada para o dia 10.

Moro estará no Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre (MBL), que ocorrerá nos dias 19 e 20 em São Paulo. No sábado, ele será entrevistado pelo humorista Danilo Gentili, no painel batizado de “The Dia com Moro”, em referência ao programa apresentado pelo comediante na TV.