Moro sai das cordas com operação da PF

A prisão dos hackers tirou Sérgio Moro das cordas no embate quase diário com adversários, que usaram e abusaram da tática do conta-gotas ao divulgar as supostas trocas de mensagens entre ele e os procuradores da Lava Jato. Segundo um assessor palaciano, o que foi divulgado até agora pela PF comprova a principal linha de defesa do ministro da Justiça: ser vítima de um ataque criminoso. Gol do Moro político (o desgaste no meio jurídico ainda permanece). É provável até mesmo Moro contar com um ambiente um pouco mais leve no Congresso.

Juntos. Parlamentares outrora mais hostis se sentiram no mesmo barco do ministro. Lembrando da máxima do Congresso: ninguém sobrevive a uma devassa dessas, nem o papa.

Mala de dinheiro. A ficha criminal dos presos reforçou o sentimento de solidariedade e de autoproteção.

Mexeu com um… A prisão dos hackers reacendeu mais ainda o anseio entre deputados governistas e do Centrão de discutir os casos em CPIs da Casa.

… mexeu com… Carlos Jordy (PSL-RJ) quer voltar a colher assinaturas para a CPI do hackeamento. Já tinha colhido mais de cem quando foi dissuadido por colegas de partido por medo de a oposição fazer uso político dela. Agora, vai consultar a equipe de Moro.

… todos? Líderes do Centrão, que nunca foram fãs de Moro, querem discutir os hackers na CPI da fake news, prevista para começar ainda neste semestre.

Tabajara. Especialista na área enxerga semelhanças entre o caso dos hackers e os escândalos dos aloprados, da pasta rosa e do bunker do PT: todos começaram com suspeitas de grandes conspirações internacionais e terminaram no quintal do vizinho.

Vai que… A subprocuradora Luiza Frischeisen, segunda colocada na lista tríplice para a PGR, esteve ontem com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.

… cola. Apontado pelo governo como o mais progressista, o nome dela corre por fora na pesada e enigmática disputa pela sucessão de Raquel Dodge.

Luiza Frischeisen, subprocuradora da República

Workshop… O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, termina hoje dois dias de encontros com chefes de todas as áreas da pasta para fazer um amplo raio X em busca de avanços e de eventuais gorduras para serem lipoaspiradas.

… dos militares. A iniciativa faz parte de projeto de modernização tocado pela Secretaria-Geral. Discutiram, entre outras coisas, a retirada de campo da Operação Acolhida, na fronteira do País com a Venezuela.

Debutante. “Completamos 20 anos de criação da Defesa. Estamos passando para uma fase adulta. Precisamos racionalizar os processos”, disse o ministro.

CLICK. Deputados Carla Zambelli (SP) e Daniel Silveira (RJ), ambos do PSL, posam com policial em Taipei. Segundo disse Silveira, a solução de crimes por lá é de 98%.

Programa… O presidente da Sabesp, Benedito Braga, entrou numa maratona para apresentar os planos da empresa para despoluir o Rio Pinheiros, símbolo de São Paulo. Começou pela ONU, em Nova York (EUA), na semana passada.

de milhagem. Depois, falou a empresários em SP. Ontem, embarcou para Londres para conhecer tecnologia da Tideway, que cuida do saneamento na cidade. Por fim, irá até a China em comitiva de João Doria.

Alex Manente, deputado federal (Cidadania-SP): “Uma coisa nada tem a ver com a outra. Esse tema tem de ser tratado de forma responsável”, sobre uso recreativo e medicinal de Cannabis, que será debatido na Casa.

