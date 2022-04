Moro diz que sua participação é ‘imprescindível’ para viabilizar terceira via

Escanteado por seu novo partido, o União Brasil, o ex-juiz Sergio Moro diz acreditar que sua participação é imprescindível para viabilizar o centro político na eleição presidencial deste ano.

Em reunião da executiva nacional marcada para esta quinta-feira, o União Brasil deve lançar o presidente do partido, Luciano Bivar, como presidenciável, a despeito da vontade de Moro de ser candidato. À Coluna, o ex-juiz afirmou que os números que ele alcançou nas pesquisas de intenção de voto o credenciam para participar das discussões sobre a terceira via, mas se dispôs a ajudar Bivar.

“Qualquer que seja o nome escolhido, meu papel não muda. Seguirei trabalhando com o presidente Bivar para oferecer uma alternativa aos extremos. Importante lembrar que nas pesquisas meu nome aparece em terceiro lugar, sendo imprescindível a minha participação para viabilizar o centro político democrático. É hora de se colocar o Brasil na frente dos interesses pessoais”, afirma Moro.

Integrantes do União da ala mais favorável a Moro falam em indicar o ex-juiz como eventual vice de Bivar em uma chapa puro-sangue, mas o tema ainda tem que ser levado à discussão interna do partido.

Moro segue com uma agenda de pré-candidato, viajando pelo País. Esta semana ele esteve no Rio Grande do Sul e, no feriado, segue para seu Estado, no Paraná, e deve ficar em Curitiba.