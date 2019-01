Moro convida governadores para reunião em BSB

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, enviou nesta sexta-feira convite para os governadores e secretários de segurança pública para apresentar a eles o projeto de lei anticrime que irá enviar ao Congresso.

Moro vai pedir o apoio dos governadores para a aprovação do texto. Os governadores costumam influenciar os votos dos deputados federais de seus estados e senadores. A votação do projeto é a grande aposta do governo Bolsonaro para o combate à criminalidade. (Andreza Matais)