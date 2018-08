Moro apoia projeto para monitorar visita de presos em unidades de segurança máxima

O ministro Raul Jungmann (Segurança Pública) recebeu o apoio do juiz Sérgio Moro para um projeto de lei que amplia significativamente o prazo de permanência de líderes de organização criminosa em presídios federais de segurança máxima e estabelece que as visitas a esses detentos só possam ocorrer nos parlatórios. A proposta deve ser encaminhada ao Congresso até o fim do ano. Atualmente, esses presos só podem ficar até o limite de um ano nesses estabelecimentos. A ideia é que o prazo dobre, podendo ser prorrogado indefinidamente.

Não me toque. Outro ponto é o monitoramento das comunicações do preso, incluindo visitas de familiares e advogados, que passariam a ocorrer em parlatórios, com separação de uma parede de vidro. O projeto é de autoria da Corregedoria da Justiça Federal.

Pega a visão. Uma das justificativas é que foram identificadas situações que indicam excesso nas visitas, como um preso que tem 37 advogados registrados. Também há casos de adoção de jovens órfãos para ampliar o número de “familiares” que podem visitá-los sem supervisão.

Deixa para lá. Apesar de Manuela d’Ávila estar caminhando com Fernando Haddad nas primeiras agendas públicas, o núcleo do PT acha melhor não explicitar seu papel na aliança. Percebeu que o eleitor está ficando muito confuso com essa história de vice do vice.

Falem bem ou mal… Interlocutores de Michel Temer encontraram uma explicação para ele ter virado a Geni da campanha. Dizem que isso só mostra que ele é uma referência do Centro, senão seria ignorado.

Tá em todas. O PT tem divulgado memes dizendo que “Alckmin ama Temer”. Os tucanos respondem que foi o PT quem fez Temer vice-presidente. Jair Bolsonaro (PSL) entra na briga e diz “PT, PSDB e Temer são a mesma coisa”.

Alto risco. A estratégia de Alckmin de apostar todas as fichas no horário eleitoral de TV para crescer nas pesquisas incomoda aliados. “Se der certo, tudo bem. Senão, é caixão e vela”, resume um tucano.

Agora vai? O Planalto fará esforços para construir o Linhão de Tucuruí, reduzindo a dependência de Roraima da energia importada da Venezuela. O Estado é o único que não está ligado ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Apagão. O ministro Moreira Franco (Minas e Energia) admitiu à Coluna que o governo “está perseverando para solucionar o problema que se arrasta há 10 anos”. O impasse está na licença ambiental, uma vez que a obra passa por terra indígena. “Nosso sofrimento sem energia é indescritível”, resume a prefeita de Boa Vista, Teresa Surita (MDB).

CLICK. Irmã do presidenciável Ciro Gomes (PDT), Lia está com o título de eleitor cancelado por não ter feito cadastramento biométrico. Procurada, ela não respondeu.

Brasileiros… Por conta do aumento do número de eleitores no exterior, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) abrirá 26 novos postos de votação. A maior parte se concentra nos EUA, onde 16 mil brasileiros poderão registrar sua escolha em cidades como Orlando, Seatle, Dallas e Portland.

…pelo mundo. Também serão abertos novos locais de votação em Vêneto e Florença (Itália), Dubai (Emirados Árabes), em Colônia e Hamburgo (Alemanha) e até no Vale do Bekaa (Líbano). O número de eleitores no exterior aumentou 41% desde as eleições presidenciais de 2014.

A SEMANA

Terça-feira, 28

Primeira Turma do Supremo julga se recebe denúncia contra Jair Bolsonaro

A denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) é por racismo. No mesmo dia, serão ouvidas testemunhas na ação por ofensas a Maria do Rosário.

Sexta-feira, 31

Começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV

No primeiro dia de exibição, serão veiculadas as peças dos candidatos a governador, a senador e a deputado estadual.

COM REPORTAGEM DE NAIRA TRINDADE E JULIANA BRAGA. COLABOROU AMANDA PUPO

