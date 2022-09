Moraes libera contas bancárias dos oito empresários bolsonaristas do caso WhatsApp

Os oito empresários bolsonaristas investigados pelo STF no caso das conversas golpistas no WhatsApp tiveram as contas desbloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes nesta quinta-feira (15).

Moraes ordenou que o Banco Central levante o bloqueio das contas de Afrânio Barreira Filho, do restaurante Coco Bambu; Ivan Wrobel, da W3 Engenharia; José Isaac Peres, da Multiplan; José Koury, do Barra World Shopping; André Tissot, da Sierra Móveis; Marco Aurélio Raymundo, da Mormaii; Meyer Nigri, da Tecnisa; e Luciano Hang, da Havan.

O caso deles, no entanto, segue no STF, uma vez que o ministro negou, na quarta (14), que o caso fosse enviado à primeira instância do DF. Como os investigados não têm prerrogativa de foro, a defesa de Hang havia solicitado a retirada do caso do STF, mas Moraes negou o pedido alegando que a mudança de juízo seria prematura até a conclusão das investigações.

Os oito empresários foram alvo de busca e apreensão em agosto pela Polícia Federal após o site Metrópoles revelar uma conversa de um grupo de WhatsApp do qual eles fazem parte.

Nas conversas, os empresários, que são bolsonaristas, falam em golpe de Estado em caso de vitória de Lula.

O caso despertou uma intensa discussão jurídica e política, uma vez que Jair Bolsonaro usou o caso deles em sua campanha eleitoral,no 7 de Setembro, para defender o que considera liberdade de expressão.

No meio jurídico, houve divisão entre os que defendem o rigor de Moraes para evitar o financiamento de atos antidemocráticos às vésperas da eleição e os que viram excessos na decisão, uma vez que a operação policial foi acionada pela conversa no WhatsApp.