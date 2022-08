Moraes é alvo de onda de críticas por ação contra empresários

Cinco entidades empresariais lançaram notas nesta quinta-feira (25) com críticas à ação de Alexandre de Moraes, do STF, contra os empresários que discutiram no WhatsApp um golpe de Estado em caso de vitória de Lula (PT). Federações das indústrias de BA, PA, RS, SP e a Associação Comercial paulista fizeram manifestos em que alegaram defesa da liberdade de expressão. Alguns foram além e acusaram de “desproporcionalidade” e “irrazoabilidade” a decisão do magistrado, que quebrou sigilos e bloqueou contas bancárias dos acusados. As notas circularam em grupos de empresários e também entre apoiadores de Jair Bolsonaro, que aproveitaram a onda de insatisfação para vender o apoio ao presidente na eleição.

VERSÕES. No meio jurídico, a decisão de Moraes teve dupla leitura. Enquanto uns alegavam aparente açodamento, o que fragiliza a defesa do STF contra Bolsonaro, outros disseram ver efeito em colocar freio nos ataques ao Judiciário.

PRÓXIMOS… Em evento de campanha em Belo Horizonte, Bolsonaro usou o episódio para provocar os signatários das cartas pela democracia, elaboradas após o presidente falar mentiras sobre as urnas eletrônicas a embaixadores estrangeiros. Diretor da Faculdade de Direito da USP, Celso Campilongo, que organizou uma das cartas, diz que ainda não há elementos para uma opinião fundamentada, em razão do sigilo processual.

…CAPÍTULOS. “É possível que existam elementos mais fortes do que as mensagens trocadas num grupo de WhatsApp e a matéria jornalística. Só o tempo dirá”, afirmou Campilongo.

