Ministros da Saúde e Transportes serão os primeiros a sair do governo

As duas primeiras baixas da reforma ministerial de Michel Temer devem ser Ricardo Barros (Saúde) e Maurício Quintella (Transportes). O ministro Carlos Marun (Secretaria de Governo) disse agora, no Planalto, que os dois avisaram que querem passar a Páscoa fazendo campanha em suas bases eleitorais. Eles devem ser substituídos já na semana que vem. O presidente da Caixa, Gilberto Occhi, está cotado para assumir a Saúde por indicação do PP. Valter Casimiro, atual DNIT, deve assumir a pasta de Transportes apadrinhado pelo PR. (Naira Trindade)