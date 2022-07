Ministro do TCU rejeita recurso de Dallagnol por alegar risco de prescrição do processo

O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), rejeitou embargos de declaração (um tipo de recurso) do ex-procurador Deltan Dallagnol, na sexta-feira, por alegar que há risco de prescrição no processo que apura suspeitas de recebimento indevido de diárias e passagens durante a Operação Lava Jato. Dallagnol, por sua vez, alegava haver “obscuridade” no ritmo da tramitação, considerando que Dantas orientou a necessidade de haver “a máxima brevidade possível”.

“Tendo em vista a época dos atos apurados nesta TCE, que em alguns casos remonta ao ano de 2015, e justamente porque esta Corte de Contas ainda não definiu, em ato normativo, as regras prescricionais aplicáveis à hipótese de dano ao erário e respectivas causas interruptivas, subsiste o risco de prescrição e a necessidade de observância do princípio da celeridade processual – sem prejuízo, naturalmente, do contraditório e da ampla defesa nos termos das regras processuais aplicáveis aos processos de controle externo”, diz Dantas na decisão.

“Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por Deltan Martinazzo Dallagnol”, acrescenta o ministro.