Ministro do TCU pede que leniência da Odebrecht seja discutida em sessão aberta

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas pediu ao presidente da Corte, Raimundo Carreiro, para discutir o acordo de leniência da Odebrecht em sessão aberta. Segundo ele, a sessão fechada só se justificaria se o acordo fosse sigiloso, mas, argumenta, a Advocacia-Geral da União e a Controladoria-Geral da União já o anunciaram publicamente.

O acordo foi incluído na pauta do TCU desta quarta-feira, 11. Ministros da Corte, responsável por verificar sobrepreços em obras públicas, não gostaram de não terem tido acesso à metodologia empregada para calcular a multa cobrada da empreiteira.

Em um memorando encaminhado ao presidente do TCU, Raimundo Carreiro, ao qual a Coluna do Estadão teve acesso, Bruno Dantas crítica atuação dos ministros Wagner do Rosário e Grace de Mendonça. Ele anexa um aviso interministerial com o compromisso da AGU e CGU de enviarem o documento ao tribunal assim que chegasse a eles e um ofício em que o secretário-executivo da CGU se compromete com a mesma coisa.

” Os recentes e inusitados desdobramentos da aludida fiscalização são a evidência mais contundente do quão compreensiva e ponderada foi a postura da equipe de auditoria, diante do pressuposto de que são honrados os compromissos institucionais assumidos quando há uma perspectiva de lealdade, respeito e parceria norteando o relacionamento dos órgãos estatais”, alfineta.

Na segunda-feira, 9, a Odebrecht firmou acordo de leniência com CGU e AGU. No documento, a empreiteira se compromete em devolver R$ 2,7 bilhões ao longo de 22 anos.

