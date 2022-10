Ministro de Minas e Energia entra na campanha de Bolsonaro com viagens pelo país

A campanha de Jair Bolsonaro (PL) quer que o ministro Adolfo Sachsida, de Minas e Energia, participe dos atos políticos nesta reta final da eleição. Neste sábado (14), ele estará no Paraná em evento com prefeitos ao lado do lider do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR). Na próxima semana, deve ter agenda no Nordeste. Sachsida é visto como um ativo para falar do vale-gás e da queda dos preços dos combustíveis.

Coluna do Estadão: Preso pela PF ganhou R$ 36 milhões em emendas do Orçamento Secreto