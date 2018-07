Ministro da Saúde desiste de ir a Davos

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, desistiu de ir a Davos, na Suíça, onde acompanharia o presidente Michel Temer no Fórum Econômico Mundial. A decisão do ministro de permanecer no Brasil acontece depois de a Coluna do Estadão mostrar, no domingo, que Barros emendaria duas viagens internacionais e passaria dez dias viajando em meio ao surto de febre amarela.

Segundo a assessoria de imprensa da pasta, o ministro não vai mais viajar porque a campanha de vacinação contra a doença foi antecipada do dia 2 de fevereiro para a próxima quinta-feira, 25.