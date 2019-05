Ministro da infraestrutura recebe convocação pro dia 26 de caminhoneiros

Em meio às ameaças de greve dos caminhoneiros, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, tem trocado mensagens com a categoria. Recebeu, inclusive, convocações para as manifestações do próximo domingo, mas seguirá a orientação do presidente e ficará em casa.

Marcelo Álvaro Antônio anda incomodado com Tarcísio de Freitas. O titular do Turismo se empenhou pessoalmente para trazer a Air Europa para o Brasil, mas foi o colega da Infraestrutura quem recebeu elogios dos Bolsonaros.