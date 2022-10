Ministério da Mulher diz agora que vai gastar R$ 2,5 mi com ONGs no Marajó até o fim do ano

Faltando pouco mais de dois meses para o fim do ano, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos promete investir R$ 2,5 milhões no programa Abrace o Marajó, criado por Damares Alves e que, em 2022, foi praticamente zerado.

Como revelou a Coluna do Estadão, o governo empenhou cerca de R$ 3 milhões em 2021 para a gestão do programa, número que caiu para R$ 51 mil até outubro deste ano — uma redução de quase 100%. Os valores efetivamente gastos despencaram de R$ 2 milhões no ano passado para zero até agora.

Diretor do Abrace, Henrique Villa diz que o governo se prepara para enviar R$ 2,5 milhões ainda em 2022 para cinco Organizações Não Governamentais (ONGs) que participaram de um edital para estimular o desenvolvimento da região. Apesar do tempo exíguo, Villa afirma que pretende fazer a contratação das vencedoras do edital até o fim deste ano. O dinheiro não passou, porém, nem da primeira fase da execução, o empenho.

Nenhuma das cinco propostas que serão irrigadas com recursos do ministério trata de exploração sexual ou tráfico de crianças, alvo de denúncias da ex-ministra Damares Alves.

“Estamos na fase de convocação das Organizações da Sociedade Civil para apresentação dos documentos para a celebração dos termos de fomento”, informou Villa.

As ações dos projetos selecionados são voltadas principalmente para a área econômica, como oficinas de capacitação para comunidades quilombolas e o estímulo à extração de caranguejos. Outra proposta aprovada quer ensinar sobre manuseio adequado do lixo em escolas.

Já projetos que faziam parte do plano de ação do programa com foco no combate ao tráfico de pessoas não foram concluídos. É o caso do Posto de Atendimento Humanizado do Migrante, que visava atender a mulheres, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade que poderiam ser alvo desse tipo de crime. O posto tinha valor previsto de R$ 200 mil e prazo final de entrega em dezembro de 2021, mas não saiu do papel.

Apesar de o programa existir desde 2020, o ministério o trata o como um piloto para outras ações na Amazônia.

O intuito, diz Villa, é coordenar políticas públicas que estão na alçada de outros ministérios. Entre elas, cita o Mais Luz para Amazônia.