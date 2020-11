Ministério da Justiça substitui slogan de Moro: ‘Gestão por resultados’

Sete meses depois da saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, a pasta, agora sob o comando de André Mendonça, criou uma nova campanha com o foco em “gestão”. Elaborada com a ajuda do próprio ministro, ela terá como slogan: “Integridade, transparência e compromisso. Uma gestão por resultados”.

O mote distoa do anterior de Moro (“Faça a coisa certa, sempre”) e mostra que marca Mendonça quer deixar à frente da pasta. Até recentemente a frase estava nas portas e nos corredores do ministério. Ao deixar o ministério, o ex-juiz da Lava Jato incorporou o slogan como seu e está, inclusive, no seu twitter pessoal.

Os resultados de Moro na pasta foram contestados por especialistas em segurança pública: número de assassinatos no País voltou a crescer no primeiro semestre deste ano, com 25,7 mil homicídios, segundo o Atlas Brasileiro de Segurança Públic.

No combate à corrupção, ele enfrentou também obstáculos, como o próprio Moro já falou, inclusive ao deixar a pasta.

A identidade visual e as mensagens estarão presentes na adesivagem dos elevadores, em cartazes, por todo o ministério e de seus órgãos vinculados (PF, PRF, Depen, CADE, Funai e Arquivo Nacional), além de vídeos e matérias para a comunicação interna.