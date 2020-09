Ministério da Justiça oferece apoio no combate aos incêndios no Pantanal

O Ministério da Justiça ofereceu apoio a Mato Grosso e a Mato Grosso do Sul para o combate ao fogo no Pantanal. André Mendonça ofertou o custeio de diárias de bombeiros de outros Estados que atuarão no enfrentamento aos incêndios. O ministro conversou com os governadores Mauro Mendes (DEM-MT) e Reinaldo Azambuja (PSDB-MS) no fim de semana.

A Secretaria Nacional de Segurança Pública tem feito um levantamento sobre ações para a região e está em contato com outros Estados para verificar a disponibilidade de mobilização de efetivo. A Justiça poderá ajudar também com apoio logístico. As queimadas já atingiram 15% da área do Pantanal.