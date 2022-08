Minas se transforma na principal arena neste início de campanha

Jair Bolsonaro (PL) volta a MG hoje, pela segunda vez nesta semana de lançamento de campanhas, e um dia após primeiro comício de Lula na temporada, em Belo Horizonte. Vai à inauguração do TRF 6, tribunal defendido por políticos mineiros de todos os campos nos últimos anos. Os presidenciáveis tentam se enfrentar no segundo maior colégio eleitoral, cujo líder nas pesquisas, Romeu Zema (Novo), tenta se esquivar do duelo nacional, vendendo-se como neutro. Não é mau negócio para Lula – 40% dos eleitores de Zema dizem votar no petista. Frustrado pela falta de acordo, Bolsonaro tem ouvido de aliados que deveria torcer por vitória de Zema no 1.º turno, sob pena de vê-lo repetir a neutralidade em eventual 2.ª rodada.

MATEMÁTICA. O cálculo feito por aliados de Zema é que, em um 2.º turno, os votos de Carlos Viana (PL), candidato de Bolsonaro em Minas, naturalmente vão para ele. Logo, para vencer, Zema terá de conquistar votos é de eleitores lulistas.

DEFESA. Lula e Bolsonaro parecem ter entendido o recado e não têm atacado diretamente o governador. Bolsonaro boicotou a aparição de Viana em Juiz de Fora, e a campanha de Zema comemorou o fato de Lula ter optado por um comício em BH, onde a vantagem de Kalil já é esperada.

VOLTO JÁ. Ambos já marcaram data para retornar ao Estado. Bolsonaro planeja ir a Betim, na região metropolitana, no dia 24, e Lula rodará com Alexandre Kalil (PSD) pelo interior em seis passagens prometidas até a eleição – praticamente uma por semana até o 1.º turno, em 2 de outubro.

PRONTO, FALEI! Ricardo Galvão, ex-diretor do Inpe

“A viagem de Bolsonaro a S.J. dos Campos é uma demonstração de desprezo à ciência brasileira, em particular ao programa espacial civil. Fez questão de não ir ao Inpe”.

CLICK. Damares Alves, candidata ao Senado (Republicanos)

Tirou fotos com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, para campanha eleitoral na véspera de o TSE exigir que ela retirasse fake news das redes sociais.