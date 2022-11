Milton Leite diz que Kassab atrapalha composição de Tarcísio com demais partidos aliados

Presidente da Câmara Municipal e cacique do União Brasil em São Paulo, Milton Leite afirma que Gilberto Kassab (PSD) está atrapalhando a composição política de Tarcísio de Freitas (Republicanos) com os aliados ao tentar aumentar sua influência. “Kassab quer tomar conta do governo”, diz.

ESPAÇO. “Não é justo que um partido, que nem é o do governador, decida o que Tarcísio deve decidir.” O União formou a quarta maior bancada da Alesp, com oito representantes. “Todos os deputados eleitos são ligados pessoalmente a mim”, diz Leite.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Tarcísio de Freitas, governador eleito de São Paulo (Republicanos)

